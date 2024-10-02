Москва, 2 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Участие США в качестве миротворца в палестино-израильском конфликте вновь подтолкнуло Ближневосточный регион к обрыву. Об этом 2 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

ИА Регнум

Как отметила в эфире радио Sputnik дипломат, если бы в последнее время США заявили, что станут противодействовать одной из сторон этого конфликта, а не выступали в качестве посредника в нём, то «это был бы один разговор».

«Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву», — сказала она.

По словам Захаровой, обострение этого конфликта является зоной прямой ответственности США, так как они сами себе присвоили право единолично творить добро на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. По утверждению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это будут локализованные рейды, призванные уничтожить инфраструктуру ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября военные Ирана произвели массированный ракетный обстрел Израиля. По данным The Jerusalem Post, в ходе него по израильской территории было выпущено около 400 ракет.

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что президент США Джо Байден приказал американским военным оказать поддержку Израилю в отражении иранской ракетной атаки. Помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан назвал массированный ракетный удар серьёзной эскалацией со стороны Ирана.

Вечером 1 октября Захарова на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю заявила о полном провале политики действующей администрации США на Ближнем Востоке. По её словам, заявления американской стороны по поводу этих событий показывают полную беспомощность Вашингтона в урегулировании конфликтов.