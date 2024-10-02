Москва, 2 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Информация о том, что россияне якобы теряют интерес к футболу, не соответствует действительности, заявил 2 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в беседе с «МАТЧ ТВ».

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России на самом деле отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов», — сказал министр.

Кроме того, отметил министр, посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершённом сезоне практически равна показателям 2005 года.

Как передавало ИА Регнум, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 30 сентября опубликовал доклад, согласно которому в течение последних 19 лет в России почти в пять раз снизилось количество постоянных футбольных болельщиков.

Социологи утверждают, что в 2024 году только 4% участников опроса назвали себя постоянными футбольными болельщиками, в то время как в 2005 году об этом говорили 19% респондентов. Помимо этого, также существенно увеличилась доля равнодушных к данному виду спорта, о чём рассказали 77% участников опроса, в 2005-м таковых было 43%, в 2009 году — 45% и в 2022 году — 63%.