Москва, 2 октября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. На Солнце в ночь на 2 октября зафиксировали сверхмощную вспышку уровня Х7.1. Об этом 2 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 (мск). Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Учёные признались, что сегодняшнее явление стало для них неожиданным. Последние две недели наблюдалась спокойная обстановка на Солнце. Они уточнили, что взрыв, который, вероятно, выбросил солнечную плазму в сторону Земли, может достигнуть планеты в ночь на 4 октября.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Вспышка X7.1 от 02.10.2024 в разных спектральных диапазонах

Специалисты добавили, что активный центр, в котором произошёл взрыв, будет влиять на Землю ещё около пяти суток.

Также отмечается, что с начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, учёные зарегистрировали 14 августа пять мощных вспышек на Солнце, одна из них была высочайшего класса Х продолжительностью 58 минут. Она сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Также на Солнце были зарегистрированы вспышки М1.3, М1.2, М4.2 и М4.4, первая из них произошла 14 августа в 01:45 мск.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв 16 сентября сообщил, что в XXI веке цикл активности Солнца увеличился, вопреки прогнозам учёных. Он добавил, что в данный момент такая солнечная активность не приведёт ни к каким последствиям и 2024 год продолжит оставаться годом активного Солнца.