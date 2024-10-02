Люберцы, Московская область, 2 октября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Спортивный комментатор Сергей Вильчинский покончил с собой в медицинском реабилитационном центре в подмосковном посёлке Малаховка, сообщил 2 октября МК.RU.

Сергей Вильчинский/ВКонтакте

Тело журналиста нашли в медцентре накануне утром. Характер травм позволил предположить, что Вильчинский покончил с собой.

Накануне, 1 октября, СМИ сообщили о смерти Вильчинского. Журнилсту было 57 лет. Он вёл футбольные и хоккейные репортажи со всех стадионов страны.