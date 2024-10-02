Москва, 2 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. До конца 2024 года с трёх космодромов России планируется осуществить пять пусков ракет «Союз». Об этом в беседе с журналистами 2 октября заявил первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов.

Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

«Мы должны запустить пять ракет ещё. С космодрома Плесецк, с космодрома Байконур, с космодрома Восточный. В течение трёх месяцев», — сказал Ахметов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября на Землю после годовой миссии на МКС вернулся экипаж корабля «Союз МС-25». В спускаемом аппарате приземлились в Казахстане россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

Российские космонавты пробыли на орбите 374 дня, это стало самым длительным полётом по программе МКС. Кононенко и Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля «Прогресс МС», а также выполнили два выхода в открытый космос.