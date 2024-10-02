Киев, 2 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Генеральный штаб украинских формирований 2 октября признал, что на линии боевого соприкосновения наблюдается сложная для Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстановка, при этом Угледар в сводке не упоминается.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на фронте остаётся сложной», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского Генштаба.

В сводке нет упоминаний о городе Угледаре в Донецкой Народной Республике, хотя в последние дни о нём в ней говорилось ежедневно. В ней упоминается другой населённый пункт на времьевском направлении — Богоявленка, расположенная в нескольких километрах к северу от Угледара.

При этом командование украинских боевиков также признало преимущество российских военных в живой силе и технике.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал, что украинские войска отступили из Угледара. Он также назвал это позором для ВСУ и потребовал отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова.

Ранее в этот же день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что армия России освободила южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, российские военные подняли государственные флаги РФ на контролируемых ими высотах в разных частях города.

Telegram-канал «Военное дело» 1 октября сообщил о том, что российские войска установили флаг России в центральной части Угледара. Также появилась видеозапись, на которой боец ВС России закрепляет триколор в окне на верхнем этаже здания. Ещё один флаг установили на крыше здания.