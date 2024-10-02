Сент-Пол, США, 2 октября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Клуб «Миннесота Уайлд» в ночь на 2 октября в предсезонном домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Чикаго Блэкхокс».

Matt Krohn/AP/TASS Кирилл Капризов

Встреча в Сент-Поле закончилась со счётом 7:2. В составе «Миннесоты» дубль оформил Джаред Сперджен, по одной шайбе забросили Фредерик Годро, Якуб Лауко, Йоэль Эрикссон, Марко Росси и российский нападающий Кирилл Капризов. У «Чикаго» голами отметились Джейсон Дикинсон и Коннор Бедард.

На счету Капризова также три результативные передачи. По итогам матча его признали первой звездой встречи. Всего российский спортсмен провёл два предсезонных матча, в которых набрал шесть очков (три гола и три результативные передачи).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Оттаву Сенаторз» в предсезонном матче НХЛ. В составе победителей хет‑трик оформил российский спортсмен Евгений Малкин. На его счету также результативная передача.