* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Тбилиси, 2 октября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом 2 октября сообщили в администрации главы государства.

TASS/ EPA Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Сотрудница администрации грузинского лидера уточнила, что Зурабишвили не утвердила документ, но и не стала накладывать на него вето.

«Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру», ― процитировал ТАСС представителя президентской администрации.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» на рассмотрение в парламент Грузии 4 июня внесли депутаты от правящей партии «Грузинская мечта».

Парламент Грузии на пленарном заседании 17 сентября в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и смену пола. В поддержку документа проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участия в заседании.

Новый закон, в частности, регулирует вопросы, связанные с браком, усыновлением и попечительством несовершеннолетних, применением медицинских манипуляций для смены пола. Он также подразумевает запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен.

Ранее власти западных стран, в том числе Европарламент, потребовали от Грузии отказаться от принятия законов, «направленных против ЛГБТ-сообщества».

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

22 марта Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.