Москва, 2 октября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, отметив их вклад в укрепление и межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Один из наиболее значимых для евреев всего мира праздник наступления нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение», — указано в телеграмме от 2 октября.

По словам главы государства, праздник является символом духовного очищения и нравственного совершенствования. Члены еврейской общины России стремятся к благим делам и начинаниям. Их действия направлены на поддержание доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение мирных отношений в обществе.

Отдельно российский лидер выделил заботу еврейской общины о сохранении семейных ценностей и нравственном воспитании молодёжи.

Еврейский Новый год празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Он выпадает на сентябрь или октябрь. На стол традиционно подают яблоки с мёдом, тушеную морковь, рыбу с головой, круглые халы — сдобный хлеб. Важной традицией является игра на духовом инструменте шофаре. Приверженцы иудаизма верят, что его звуки пробуждают душу и помогают осмыслить поступки.