Якутск, 2 октября, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Житель Магаданской области пытался вывезти из региона 18 кг природного золота на сумму свыше 121 млн рублей, сообщили 2 октября в пресс-службе управления ФСБ России по Якутии.

ФСБ РФ/РИА Новости

Гражданина России 1974 года рождения задержали на трассе «Колыма», по которой он ехал из Магаданской области в сторону Якутска на автомобиле Nissan. В салоне иномарки был обнаружен тайник для незаконной перевозки природного золота.

«В результате оперативного мероприятия обнаружено и изъято около 18 кг драгоценного металла на общую сумму свыше 121 млн рублей», — сообщили в ФСБ.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). Мужчину по решению суда заключили под стражу.

Изъятое у жителя Магаданской области золото будет обращено в доход государства.

Как сообщало ИА Регнум, в марте полиция задержала подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Жителя Молдавии задержали в аэропорту Сочи.

В сентябре силовики обнаружили драгоценности с 1814 бриллиантами в банковской ячейке бывшего сотрудника дагестанского отделения «Россельхозбанка». В ячейке он держал пять колец, золотую цепь, семь пар серёжек, брошь, два браслета. Экспертиза выявила, что изделия выполнены из золота и палладия.