Вашингтон, 2 октября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Попытки импичмента экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа во время его первого президентского срока парализовали работу американского Конгресса. Такое мнение вечером 1 октября высказал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Я последовательно говорю о том, что много вещей можно было бы сделать куда лучше во время первого президентского срока Трампа, если бы Конгресс выполнял свою работу», — сказал он в ходе теледебатов со своим соперником от демократов Тимом Уолцем.

По словам Вэнса, Конгресс — это не место для того, чтобы сенаторы и конгрессмены в нём жаловались на проблемы, а дискуссионная площадка для управления государством.

«Они [конгрессмены] были столь одержимы импичментом Дональда Трампа, что не могли управлять», — отметил кандидат в вице-президенты США от республиканцев.

По его мнению, Конгресс во время нахождения Трампа на посту главы Белого дома мог в том числе предпринять больше усилий для решения проблем на границе США и с торговыми пошлинами.

В 2019 году Демпартия потребовала от находившегося тогда на посту президента США Трампа предоставить расшифровку его телефонных разговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе чего Трамп якобы оказывал давление на украинскую сторону для возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына действующего президента США Джо Байдена. Палата представителей Конгресса начала процесс импичмента Трампа на основании этих подозрений, однако затем его полностью оправдали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября Вэнс и Уолц провели предвыборные телевизионные дебаты, которые, по утверждённым правилам, проходят без зрителей в аудитории. Перед их началом участники беседы пожали друг другу руки.

Позднее в этот же день предвыборный штаб Трамп объявил Вэнса победителем теледебатов с Уолцем. В штабе назвали это выступление кандидата в вице-президенты США лучшим за всю их историю.

В начале сентября Трамп провёл теледебаты с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от демократов Камалой Харрис. По их итогам экс-президент США объявил себя победителем дискуссии.