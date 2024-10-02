Никосия, 2 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Власти Кипра на фоне обострения ситуации в Ближневосточном регионе ввели в действие специальный национальный план Estia («Очаг») по приёму и репатриации граждан третьих стран через свою территорию. Об этом 2 октября заявил официальный представитель Республики Кипр Константинос Летимпиотис.

Petros Karadjias/AP/TASS

«Республика Кипр находилась на высоком уровне готовности, и во вторник вечером министерская группа по управлению кризисными ситуациями Республики Кипр активировала план Estia», — привела его словам местная газета Politis.

Летимпиотис отметил, что пока запросов о начале широкомасштабных операций по эвакуации не поступало, однако МИД островного государства уже начал координацию по оказанию помощи в перевозке ограниченного персонала и граждан некоторых стран через свою территорию.

Он добавил, что власти Кипра готовы поддержать операции по эвакуации гражданского населения.

Власти островного государства активируют специальный национальный план ESTIA в случае чрезвычайной ситуации, кризиса или стихийных бедствий для обеспечения безопасной эвакуации граждан из близлежащего кризисного региона через свою территорию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Тель-Авив объявил о начале сухопутной операции израильской армии на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что будут проводить локализованные рейды для уничтожения инфраструктуры ливанского шиитского движения «Хезболла».

Вечером 1 октября Иран произвёл массированный ракетный обстрел Израиля. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе него по израильской территории было выпущено порядка 400 ракет.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел 1 октября заявила, что ситуация в Ливане грозит вызвать на Ближнем Востоке гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Она также заявила об обеспокоенности из-за эскалации боевых действий в регионе.