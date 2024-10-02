Барнаул, 2 октября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Жительница Барнаула распылила краску на памятник танку Т-34, возбуждено уголовное дело, сообщили 2 октября в пресс-службе управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

commons. wikimedia.org

«По данным следствия, ночью 28 сентября 2024 года на площади Победы в городе Барнауле подозреваемая распылила краску на объект культурного наследия регионального значения «Танк Т-34», являющийся памятником лучшему танку Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

Полиция задержала 24-летнюю женщину. Против неё возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны»).

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в Звенигороде местный житель разбил памятник Иосифу Сталину в сквере на Советской улице, а также нанёс повреждения стоящему рядом памятнику Владимиру Ленину. На следующий день мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

В начале июня на Манежной площади в центре Москвы две женщины написали аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову. Их задержали и заключили под стражу. В августе суд приговорил Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову к году принудительных работ за осквернение памятника.