Москва, 2 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Крупнейший международный разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY назвал причину массового увольнения сотрудников с российским гражданством, переехавших в европейские офисы. В компании объяснили своё решение модернизацией бизнеса.

Олег Яковлев/RBC/TASS

«Компания вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса», ― заявил в беседе с РБК представитель IT-компании.

Он пояснил, что ABBYY пересмотрела ключевые операционные функции, многие из которых находились в определённых регионах, включая финансы, бухгалтерский учёт, стратегии выхода на рынок, а также исследования и разработки.

«Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», — отметил представитель компании.

Количество сотрудников, «затронутых трансформацией», он не раскрыл. По разным оценкам, под увольнения попали 200–300 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября ABBYY за день уволила почти всех российских работников. По словам одной из сотрудниц, сначала это коснулось кипрского офиса, потом сербского, потом офиса в Венгрии.

После ухода из России в 2022 году компания ABBYY предложила российским сотрудникам возможность переезда и работы за рубежом. По данным источника, согласились несколько сотен человек. Теперь они уволены.

Компанию в 1989 году основал студент МФТИ Давид Ян под названием BIT Software. В 1997 году её переименовали в ABBYY. В 1993 году вышла первая версия программы для распознавания текстов ABBYY FineReader. В 2019 году компания приобрела 100% американской TimelinePI — платформы по анализу бизнес-процессов. В октябре 2022 года ABBYY объявила об уходе с российского рынка и прекращении продаж продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин указал на то, что уход ряда западных компаний из России помог развитию российского бизнеса, так как иностранные производители мешали отечественным предпринимателям.

По оценкам специалистов, в России продолжают работать более 2,1 тыс. транснациональных корпораций. Многие иностранные компании не видят необходимости уходить с российского рынка.