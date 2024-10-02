В Венесуэле начались рождественские торжества. О намерениях перенести праздник на 1 октября президент страны Николас Мадуро объявил еще в начале сентября в эфире национального телевидения.

AP/TASS

AP/TASS

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется приближение Рождества. Поэтому в этом году в знак уважения и благодарности я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — заявил политик.

TASS /EPA

AP/TASS

AP/TASS

AP/TASS

TASS /EPA

Впрочем, это далеко не первое подобное решение Мадуро: раньше он уже несколько раз переносил рождественские праздники. Сделал он это, в частности, в 2013 году — после смерти своего наставника Уго Чавеса.

28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты.