Вашингтон, 2 октября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Победителем дебатов кандидатов в вице-президенты США предвыборный штаб претендента на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа назвал своего выдвиженца Джеймса Дэвида Вэнса. Об этом 1 октября указывается в заявлении штаба.

Paul Sancya/AP/TASS Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс

«Сенатор Вэнс однозначно победил на сегодняшних дебатах. Это было лучшее выступление на дебатах кандидатов в вице-президенты за всю историю», — отмечается в документе.

По мнению предвыборного штаба Трампа, Вэнс убедительно доказал провальность достижений кандидатки в президенты США от демократов Камалы Харрис и призвал к ответу своего оппонента-демократа Тима Уолца за ложные заявления от лица администрации Харрис и действующего главы Белого дома Джозефа Байдена.

Кроме того, отмечается, что Вэнс донёс до зрителей дебатов планы Трампа устроить крупнейшую в истории США депортацию нелегальных мигрантов, а также намерение республиканца снизить налоговое бремя и остановить инфляцию.

В предвыборном штабе добавили, что Вэнс очень ясно показал, почему именно его Трамп выбрал своим напарником.

В свою очередь Трамп тоже высоко оценил выступление Вэнса. По словам Трампа, его напарник показал в дебатах высокий профессионализм, сумел чётко и убедительно донести до зрителей ключевые положения программы республиканцев.

«Отличная работа, Джей Ди! Мы снова сделаем Америку великой!» — так прокомментировал Трамп в своей социальной сети Truth Social выступление Вэнса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц (демократ) и Джей Дэвид Вэнс (республиканец) провели предвыборные телевизионные дебаты в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке. По утверждённым правилам дебаты проходят без зрителей в аудитории.

10 сентября прошли теледебаты вице-президента США Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от демократов, и претендента на кресло американского лидера от республиканцев Трампа. Встреча стала первым таким мероприятием с участием указанных политиков. По итогам дебатов Трамп, как и ожидалось, объявил себя победителем дискуссии.

Выборы президента США пройдут 5 ноября, в некоторых штатах уже началось досрочное голосование. 22 сентября Трамп сказал, что не собирается участвовать в президентских выборах в 2028 году, даже если проиграет нынешнюю гонку.