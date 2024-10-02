Новосибирск, 25 февраля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Самвел Мнацян, у которого ранее было диагностировано онкологическое заболевание, продолжает лечение в Германии. Об этом Мнацян написал в обращении к болельщикам, которое размещено на официальной странице спортивного агентства Шуми Бабаева в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/BuJRjzOgUaV/

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Напомним, летом 2018 года у защитника хоккейного клуба «Сибирь» Самвела Мнацяна было диагностировано онкологическое заболевание. Хоккеисту потребовалось незамедлительное лечение. Позже выяснилось, что причиной развития заболевания мог стать удар в спину во время одной из игр.

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"Дела идут нормально, продолжаются процедуры, и смею надеяться — всё будет хорошо. Врачи настроены оптимистично, да и я сам духом не падаю, — написал Самвел Мнацян. — Скучаю, конечно, по хоккею, но спорт не забрасываю. Постоянно кручу велосипед, хожу в зал. Поставил на коньки и своего маленького сына, которого сейчас тренирует в Германии Равиль Хайдаров, бывший партнёр по команде Александра Леонидовича Андриевского, тренера, который для меня так много сделал в «Адмирале». На днях мне привезут коньки, и я планирую сам выйти на лед».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) направил более 1,3 млн рублей на поддержку хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна.