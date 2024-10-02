Вена, 2 октября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует до конца текущего года провести раунд консультаций с Россией. Об этом 2 октября сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Пресс-служба ГК «Росатом»/РИА Новости Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

«Мы планируем провести ещё один раунд консультаций с Российской Федерацией до конца года», — указал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Гросси, на данный момент он способен уточнить, когда могут пройти подобные консультации.

Также он выразил уверенность, что в ближайшем будущем сможет встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил, что гендиректор МАГАТЭ может вновь посетить Россию до конца года.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины периодически наносят удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям. 11 августа из-за прилёта украинского беспилотника на ЗАЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). После посещения объекта в начале сентября Рафаэль Гросси заявил, что не исключает возможности возникновения серьёзных ситуаций на Запорожской АЭС. По его словам, на объекте сложилась достаточно нестабильная и уязвимая ситуация из-за ведущихся боевых действий.

22 сентября пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что инспекторов МАГАТЭ, входящих в миссию агентства на объекте, ознакомили с последствиями атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на подстанцию «Заря». Позднее представителям агентства также показали последствия удара украинских войск по подстанции «Радуга» в Энергодаре.