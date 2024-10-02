Петропавловск-Камчатский, 2 октября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил ключи от новых автомобилей камчатским бойцам сводного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), которые несут службу в зоне СВО. Машины будут использоваться бойцами для оказания медицинской помощи.

Правительство Камчатского края

«В составе сводного полка ТОФ, выполняя задачи, поставленные командованием, служат камчатские морпехи. В рамках рабочей командировки в Донецкую Народную Республику передал им три автомобиля, которые будет использовать медсанчасть для оказания помощи военнослужащим. Также передали аптечки с препаратами, которые необходимы сейчас — при подготовке к зимнему сезону», — отметил глава региона.

Солодов подчеркнул, что командиры сводного полка ТОФ отмечают высокий уровень профессионализма и готовность к выполнению задач камчатских военнослужащих. Им регулярно оказывается поддержка.