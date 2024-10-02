Бангкок, 2 октября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. В ДТП с последующим возгоранием автобуса погибли 22 ребёнка и трое взрослых в Бангкоке. Об этом 1 октября сообщил таиландский телеканал Thai PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, двухэтажный автобус вёз учеников одной из школ из провинции Утхайтхани на экскурсию в Бангкок. Всего в автобусе на момент аварии находились 38 учеников и шесть учителей.

Уточняется, что возможной причиной аварии могло стать лопнувшее колесо, из-за которого водитель потерял управление. Автобус врезался в металлическую ограду. После удара произошло возгорание топливного бака, а затем раздался взрыв.

Как заявил министр внутренних дел Таиланда, из автобуса успели эвакуировать 16 детей и троих взрослых.

Министерство образования Таиланда предложило объявить трёхдневный траур в память о погибших школьниках и учителях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что девять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на Каспийской улице в Москве. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, стоящим на остановке. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В станице Старокорсунская в Краснодарском крае на большой скорости столкнулись автобус и фура. К месту происшествия направили 10 машин скорой помощи. В салоне, по предварительным данным, находились 49 пассажиров. Позднее в тот же день главное управление МВД России по региону сообщило, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае увеличилось до 29 человек.