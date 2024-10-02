Токио, 2 октября, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Аэропорт в японской префектуре Миядзаки полностью закрыли из-за взрыва в районе рулёжной дорожки. Об этом 2 октября сообщает агентство Nikkei со ссылкой на пожарную службу.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что взрыв произошёл около 08:00 по местному времени (02:00 мск). По предварительным данным, в результате взрыва на рулёжной дорожке образовалась воронка площадью около семи квадратных метров. Взлётно-посадочная полоса закрыта, все авиарейсы отменены.

По данным NHK, сотрудники полиции проводят эвакуацию пассажиров и персонала из здания аэропорта. Информация о пострадавших не поступала, проводится осмотр места взрыва. Руководство аэропорта уточняет, что воздушная гавань закрыта на неизвестный срок, об открытии сообщат дополнительно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в московском международном аэропорту Шереметьево 1 октября совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737, вылетевший в Калининград. Причина аварийной посадки — срабатывание датчика неисправности шасси.

Международный аэропорт Внуково 27 сентября был закрыт почти на 40 минут из-за шины, лопнувшей у Як-40, на борту которого находились 26 человек. Самолёт остановился в пределах взлётно-посадочной полосы.