Вашингтон, 2 октября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Кандидаты в вице-президенты США Тим Уолц (демократ) и Джей Ди Вэнс (республиканец) начали предвыборные телевизионные дебаты. Трансляцию встречи ведут ведущие американские телеканалы, в том числе CBS News.

Кадр из видео Кандидаты в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и Тим Уолц

Перед началом мероприятия участники беседы пожали друг другу руки. По утверждённым правилам дебаты проходят без зрителей в аудитории.

Участникам нельзя приносить с собой какие-либо бумаги с заготовленной информацией. По итогам жеребьёвки Вэнс должен закрывать дебаты.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября прошли теледебаты вице-президента США Камалы Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от демократов, и претендента на кресло американского лидера от республиканцев, бывшего руководителя Белого дома Дональда Трампа. Эта встреча стала первым таким мероприятием с участием указанных политиков. По итогам дебатов Трамп, как и ожидалось, объявил себя победителем дискуссии.

Ранее старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская предположила, что миграционная политика, экономика и последствия разрушительного урагана «Хелен» могут стать главными темами дебатов Тима Уолца и Джей Ди Вэнса.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 22 сентября Трамп сказал, что не собирается участвовать в президентских выборах в 2028 году, даже если проиграет нынешнюю гонку.