Москва, 2 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Погрузка на сети ОАО «РЖД» в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем наблюдалось за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Александр Кряжев/РИА Новости

В организации отметили, что достигнутый показатель оказался меньше предыдущего минимального занижения, зафиксированного с начала 2024 года: в январе погрузка составила 94,8 млн тонн. В РЖД уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот в сентябре упал до 198,9 млрд тарифных тонно-км (на 6%).

При этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 244,1 млрд тонно-км. Он сократился за указанное время на 6,8%.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что в 2025 году в России заработает Тихоокеанская железная дорога. Она протянется от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае. Глава государства отметил, что речь идёт о частной магистрали.