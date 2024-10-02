Минеральные Воды, Ставропольский край, 2 октября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Экипаж спецборта с российской делегацией во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, посадивший лайнер в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, действовал профессионально. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Дегтярёв

«Обстановка напряжённая, экипаж действовал профессионально… Приземлились в России, в Минводах», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости».

На борту самолёта, помимо Чернышенко и министра спорта РФ, находились заместитель министра экономического развития России Максим Колесников и другие члены делегации. Лайнер вылетел из Москвы в Доху около 19:00 мск. Ожидалось, что к 00:30 мск спецборт должен был прибыть в столицу Катара.

В ночь на 2 октября самолёт с российской делегацией вернулся в Москву. Спецборт вылетел из Минеральных Вод около 01:40 мск.

Как передавало ИА Регнум, российская делегация направлялась в Доху с двухдневным визитом, в рамках которого планировалось участие в третьем саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии». В связи с закрытием воздушного пространства Ирана самолёт развернулся и сел в Минеральных Водах.

По словам Дмитрия Чернышенко, борт российской делегации вернётся в Москву в ожидании подтверждения от авиационных властей стран, в воздушном пространстве которых должен пройти полёт. При этом вице-премьер РФ отметил, что от авиационных властей Ирана было получено разрешение на пролёт в безопасной зоне в районе Омана, но для следования по этому маршруту не хватило бы топлива. В связи с этим самолёт направился в Минеральные Воды на дозаправку.