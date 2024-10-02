Москва, 2 октября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines и Red Wings объявили о переносе и изменении маршрутов нескольких рейсов 2 октября в рамках авиасообщения со странами Ближнего Востока на фоне рекомендаций Росавиации воздержаться от полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. В частности, изменения затронули рейсы в Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Рейс авиакомпании S7 по маршруту Москва — Дубай вернулся в аэропорт вылета. Ещё один рейс S7 по маршруту Новосибирск — Дубай задержан до 15:00 по местному времени (19:00 мск).

Авиакомпания «Россия» в соответствии с рекомендациями Росавиации внесла изменения в маршруты полётов двух самолётов в ОАЭ. Рейс FV 6681 из Сочи в Международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае будет выполнен через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с технической посадкой в Египте, а FV 6909 из Санкт-Петербурга в Международный аэропорт Аль-Мактум — через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана с технической посадкой в Самаре.

«Аэрофлот» объявил об отмене рейса SU524/525 Москва — Дубай — Москва. В целях обеспечения безопасности пассажиры направятся в Дубай рейсом SU520/521 в обход воздушного пространства Ирана. Авиакомпания Red Wings в связи с закрытием воздушного пространства Израиля отменила рейс WZ 4312 Тель-Авив — Сочи.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на фоне массированной ракетной атаки Ирана по территории Израиля Росавиация в целях безопасности призвала российские авиакомпании воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в воздушном пространстве указанных стран.

Самолёты, следующие курсом в Тель-Авив, меняют маршруты полётов. Рейс WZ 4311 вылетел из Сочи и направлялся в израильский аэропорт Бен Гурион, но изменил траекторию движения и взял курс на Кипр. Ещё один пассажирский самолёт, направлявшийся из Москвы в Тель-Авив вечером 1 октября, экстренно развернулся и направился на Кипр, совершив посадку в аэропорту Ларнака.