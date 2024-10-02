Истра, Московская область, 2 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Тело экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) Константина Завизенова найдено в Московской области. Об этом 2 октября пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Уточняется, что тело Завизенова нашёл его сын на территории участка загородного дома в Истринском районе Подмосковья. Причина и обстоятельства гибели экс-министра устанавливаются. Официальная информация на данный момент не поступала.

Константин Завизенов родился в 1974 году в городе Перми, а в 1996 году он окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Инженер-химик-технолог».

В 2003–2006 годах Завизенов возглавлял отдел инвестиций департамента регулирования электроэнергетики Минэнерго и Минпромэнерго России, затем в течение года руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом». В 2007–2016 годах работал в «Интер РАО ЕЭС», а затем занимал пост директора по капитальному строительству зарубежных атомных электростанций «Атомстройэкспорта».

В августе 2022 года Завизенова назначили на должность министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. Через год, в июне 2023 года, Завизенов ушёл с этого поста.