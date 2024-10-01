Минеральные Воды, Ставропольский край, 2 октября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Борт российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, совершивший посадку в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана, вернётся в Москву. Об этом 1 октября Чернышенко сообщил в беседе с журналистами.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей стран, которые нас должны принимать», — приводят его слова «Известия».

Чернышенко уточнил, что спецборт с российской делегацией получал разрешение от авиационных властей Ирана на пролёт в безопасной зоне в районе Омана, но для следования по этому маршруту не хватило бы топлива, в связи с чем самолёт направился в Минеральные Воды на дозаправку.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября самолёт с российской делегацией, на борту которого, помимо Чернышенко, находятся министр спорта России Михаил Дегтярёв, замминистра экономического развития РФ Максим Колесников и другие, вылетел из Москвы в Доху около 19:00 мск. Ожидалось, что к 00:30 мск спецборт должен был прибыть в столицу Катара.

Делегация направлялась в Доху с двухдневным визитом, в рамках которого примет участие в третьем саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии». В связи с закрытием воздушного пространства Ирана самолёт с российской делегацией развернулся и сел в Минеральных Водах.

На фоне массированной ракетной атаки Ирана по территории Израиля Росавиация в целях безопасности призвала российские авиакомпании воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в воздушном пространстве указанных стран.