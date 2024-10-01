Москва, 2 октября, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Сбербанк с 2 октября повышает ставки по базовым ипотечным программам на 0,9 процентного пункта (п. п.), сообщили в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

В учреждении уточнили, что изменения вызваны ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не затрагивают программы с господдержкой. Минимальная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья теперь составит 21,9%, на вторичном — 21,6% (ранее — 20,7%).

При этом по базовой программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» организация отменит надбавку в размере 1 п. п., которая применялась в случае отказа ипотечных клиентов от страхования жизни и здоровья. Минимальная ставка по ней достигнет 24,3%.

Ставки по базовым программам в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) повысятся на 1,8 процентного пункта — с минимальным значением 23,1%.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Центральный банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых (на 100 базисных пунктов). Регулятор пояснил, что инфляционное давление в РФ остаётся высоким и годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

17 сентября Центробанк опубликовал ежеквартальный обзор, в котором говорилось, что выдачи ипотеки в России по итогам II квартала выросли на 71% в сравнении с предыдущим периодом — до 1,8 трлн рублей. Специалисты объяснили это тем, что с 1 июля в стране ожидается существенное сокращение государственной поддержки в указанном сегменте.