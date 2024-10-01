Новый генсек НАТО раскрыл позицию альянса по конфликту в Ливане
Рютте: НАТО не играет роли в конфликте в Ливане и надеется, что он завершится
Брюссель, 1 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане и надеется на скорейшее прекращение боевых действий в регионе, заявил 1 октября новый генсек НАТО Марк Рютте перед церемонией передачи ему полномочий руководителя организации.
Об этом сообщается на сайте военного блока. Рютте также подчеркнул, что пристально наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке.
Покинувший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь выразил озабоченность альянса в связи с событиями вокруг Ливана. При этом ни Рютте, ни Столтенберг ни разу не упомянули Израиль в своих заявлениях.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить объекты ливанской шиитской организации «Хезболла».
Телеканал Al Jazeera 1 октября со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения сообщил, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану.
МИД России призвал Израиль немедленно вывести войска с территории Ливана и найти возможности для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что такие шаги ведут к росту напряжённости в регионе.
Постпред Швейцарии при ООН Кристин Паскаль Берисвил проинформировала, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в скором времени проведёт заседание по ситуации в Ливане.