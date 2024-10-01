Брюссель, 1 октября, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не играет никакой роли в конфликте в Ливане и надеется на скорейшее прекращение боевых действий в регионе, заявил 1 октября новый генсек НАТО Марк Рютте перед церемонией передачи ему полномочий руководителя организации.

Global Look Press/Eric Lalmand/Keystone Press Agency

Об этом сообщается на сайте военного блока. Рютте также подчеркнул, что пристально наблюдает за ситуацией на Ближнем Востоке.

Покинувший пост генсека НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь выразил озабоченность альянса в связи с событиями вокруг Ливана. При этом ни Рютте, ни Столтенберг ни разу не упомянули Израиль в своих заявлениях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, чтобы уничтожить объекты ливанской шиитской организации «Хезболла».

Телеканал Al Jazeera 1 октября со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения сообщил, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану.

МИД России призвал Израиль немедленно вывести войска с территории Ливана и найти возможности для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что такие шаги ведут к росту напряжённости в регионе.

Постпред Швейцарии при ООН Кристин Паскаль Берисвил проинформировала, что Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в скором времени проведёт заседание по ситуации в Ливане.