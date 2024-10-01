Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Кабинет безопасности Израиля находился в бомбоубежище во время массированной ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом 1 октября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

«Кабинет безопасности Израиля находится в аварийном бункере в Иерусалиме», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в момент ракетной атаки представители военно-политического руководства Израиля находились в безопасности.

В состав кабинета безопасности Израиля входят более десятка министров военно-политического руководства страны, в числе которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, глава минобороны Йоав Галант и другие.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет. Он уточнил, что попадания зафиксированы в центре и на юге Израиля, а большую часть ракет перехватили средства противовоздушной обороны. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Израиль оставляет за собой право принять решение о возможных ответных мерах на удар со стороны Ирана.

Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. По информации издания The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, получившие лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан назвал эту атаку серьёзной эскалацией со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал, что Израиль в случае попытки ответа на ракетный удар столкнётся с «сокрушительными атаками». Также в КСИР подчеркнули, что в ходе ракетного удара по Израилю 1 октября были атакованы военные цели и объекты сферы безопасности.