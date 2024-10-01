Москва, 1 октября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Каких-либо планов о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на данный момент нет. Об этом 1 октября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«В настоящий момент таких планов нет», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос, поступал ли от израильской стороны соответствующий запрос и готова ли Москва организовать контакты Путина и Нетаньяху.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что Москва и Тель-Авив якобы обсуждают возможные телефонные переговоры Путина и Нетаньяху. По информации источника, в рамках разговора израильская сторона рассчитывает обратиться к России с просьбой оказать влияние на Иран для предотвращения нападения на Израиль.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября на всей территории Израиля объявили воздушную тревогу в связи с атакой Ирана. Сообщалось, что вооружённые силы Ирана выпустили в направлении израильской территории около 400 ракет.

Как сообщило иранское агентство SHAFAQNA, иранские военные в ходе массированного ракетного удара по Израилю уничтожили более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. По информации издания The Times of Israel, в результате ракетного обстрела пострадали два человека, получившие лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.