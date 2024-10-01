Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 22:07 — ИА Регнум. Самолёты, следующие курсом в Тель-Авив, меняют маршруты полётов из-за ударов Ирана по территории Израиля, следует из данных сервиса Flightradar24.

Василий Иванов ИА REGNUM

Один из них — рейс WZ 4311 — вылетел из Сочи и должен был приземлиться в аэропорту Бен Гурион в израильской столице, но изменил траекторию движения. По предварительным данным, борт направился на Кипр, где должен сесть в аэропорту Ларнака.

Газета Haaretz уточнила, что после ударов Ирана Израиль закрыл своё воздушное пространство.

Росавиация в своём Telegram-канале в целях безопасности призвала российские авиакомпании воздержаться от полётов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также в воздушном пространстве указанных стран. Такая рекомендация будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что пассажирский самолёт, направлявшийся из Москвы в Тель-Авив вечером 1 октября, экстренно развернулся при подлёте к Израилю из-за начавшейся ракетной атаки Ирана. В этот момент лайнер находился над Средиземным морем. Он направился на Кипр.

1 октября Вооружённые силы Ирана, по данным газеты The Jerusalem Post, запустили по территории Израиля около 400 ракет. Иранское агентство SHAFAQNA написало, что в ходе этого ракетного обстрела было уничтожено более 20 истребителей F-35 израильских военно-воздушных сил.

Газета The Times of Israel распространила данные, согласно которым при ракетном обстреле территории Израиля пострадали два человека. Они получили лёгкие осколочные ранения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сделала заявление, в котором предупредила, что Иран не избежит последствий за свою ракетную атаку.