Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Количество погибших в результате теракта в арабском районе Тель-Авива Яффо возросло до шести человек. Об этом во вторник, 1 октября, сообщили в израильской полиции.

Андрей Широков/ТАСС

«Теракт в Тель-Авиве — в результате нападения шесть мирных жителей погибли, девять получили ранения», — отмечается в сообщении правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 1 октября двое вооруженных мужчин открыли огонь из винтовок M16 по находящимся в районе трамвайной остановки в Яффо людям. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Медики приступили к оказанию помощи пострадавшим в результате теракта. Вскоре полицейские ликвидировали двух боевиков.

Позднее тем же вечером израильские СМИ, в том числе агентство Kan, сообщили о второй террористической атаке в Тель-Авиве. Как отмечалось в материале портала, инцидент произошёл в районе хасидской синагоги на улице Газа.