Сана, 1 октября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Об этом военный представитель движения Яхья Сариа заявил в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС

По словам Сариа, в Красном море повстанцы ударили по нефтяному танкеру Cordelia Moon. При атаке были использованы БПЛА, безэкипажный катер и восемь баллистических и крылатых ракет. Танкер, по информации движения, получил «серьёзные повреждения».

Также хуситами был атакован контейнеровоз Marathopolis, притом дважды — один раз с использованием крылатой ракеты в Индийском океане, второй — в Аденском заливе.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по Тель-Авиву и Ашкелону. Израильские СМИ отметили, что атака была отражена. Хуситы подчеркнули, что продолжат наносить удары, пока Израиль не прекратит атаки на Палестину и Ливан. Позднее в этот же день движение заявило, что нанесло удар по трём американским эсминцам.