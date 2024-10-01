Москва, 1 октября, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, направлявшийся из Москвы в Тель-Авив вечером 1 октября, экстренно развернулся, когда подлетал к Израилю, из-за начавшейся ракетной атаки по стране со стороны Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Борт развернулся над Средиземным морем и направился на Кипр. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт вылетел из аэропорта Домодедово. Он уже совершил посадку в аэропорту Ларнака.

Как передавало ИА Регнум, в Израиле вечером 1 октября объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны Ирана. По данным газеты The Jerusalem Post, было запущено около 400 ракет, лёгкие ранения получили два человека.

Армия обороны Израиля пригрозила, что атака не останется без последствий для Ирана. Начальник генштаба армии Герци Халеви собрал оперативное совещание в связи с обстрелом.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил Израилю «сокрушительными» ударами, если он решит ответить на ракетную атаку. По информации КСИР, были обстреляны важные военные объекты. Это было ответом на убийство израильскими военными лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в ходе воздушного удара по Бейруту.