Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Иран не избежит последствий за свою ракетную атаку по израильской территории, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

EPA/ABIR SULTAN/TASS

«ЦАХАЛ делает и будет продолжать делать всё необходимое для защиты мирных жителей Израиля. ЦАХАЛ полностью готов к обороне», — говорится в Telegram-канале армии.

Армия также сообщила, что Иран завершил ракетную атаку, жителям можно выходить из убежищ. Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви созвал оперативное совещание в Тель-Авиве в связи с инцидентом.

Как передавало ИА Регнум, газета The Jerusalem Post сообщила, что иранские вооружённые силы запустили 1 октября по Израилю около 400 ракет. По всей территории атакованной страны была объявлена воздушная тревога.

Представитель совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, комментируя удар по Израилю, сообщил, что президент США Джо Байден приказал американским военным сбивать иранские ракеты. Глава государства также получает регулярные доклады о ситуации в регионе.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что реакция израильской стороны на иранскую атаку обернётся «сокрушительными последствиями» для Тель-Авива. Действия Тегерана была охарактеризованы движением как ответные меры на гибель лидеров ХАМАС и «Хезболлы».