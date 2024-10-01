Москва, 1 октября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Военный корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага, раненный в понедельник под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР), был отправлен на лечение в московскую клинику. Об этом во вторник, 1 октября, сообщается в Telegram-канале издания.

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«Корреспондента «Известий» Дениса Кулагу после ранения в зоне СВО отправили в московскую клинику для операции и дальнейшего восстановления», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, при возвращении со съёмок 30 сентября квадроцикл журналиста атаковал FPV-дрон. Корреспондент получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы. Его жизни ничего не угрожает, Кулага находится в госпитале.

Другой военкор издания — Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.