Берн, 1 октября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН скоро проведёт заседание по ситуации в Ливане. Об этом 1 октября заявила постпред Швейцарии при ООН Кристин Паскаль Берисвил на пресс-конференции.

Global Look Press/Bilal Jawich/XinHua

«Мы следим за стремительно развивающейся ситуацией очень пристально и с крайней обеспокоенностью», — заявила она.

Однако точная дата заседания пока не сообщалась.

Берисвил считает, что Совбезу не нужен новый документ по Ливану и необходимо соблюдение резолюции 1701, которая запрещает всем вооруженным формированиям действовать на всей территории страны.

В октябре Швейцария будет исполнять функции председателя СБ ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль начал сухопутную операцию в Ливане. Израильские военные заявили, что проводят локализованные рейды, направленные на уничтожение инфраструктуры «Хезболлы». В этой связи МИД России призвал Израиль немедленно вывести войска с территории Ливана и найти возможности для мирного урегулирования конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия Тель-Авива. По его словам, они ведут к росту напряжённости в регионе.