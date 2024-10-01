Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Вторая террористическая атака произошла в районе хасидской синагоги на улице Газа в Тель-Авиве. Об этом 1 октября сообщило израильское агентство Kan.

Андрей Широков/ТАСС

«Хасидская община Бишукова в Яффо сообщила, что обстрел произошел возле синагоги на улице Газа», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, полиция Израиля в Telegram-канале сообщила, что в ходе стрельбы в Тель-Авиве пострадали несколько человек. Стрелявшие были ликвидированы.

Портал News1 сообщил, что ранения получили не менее 10 человек, четверо находятся в критическом состоянии. Им на помощь пришли парамедики.