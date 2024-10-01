Москва, 1 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. С 1 января в России планируется индексация страховых пенсий на 7,3%. Об этом 1 октября сообщил телеканал RT со ссылкой на члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что повышение выплат коснётся и неработающих, и работающих пенсионеров. Соответствующие средства заложены в проекте бюджета на следующие три года, внесённом кабмином на рассмотрение в Госдуму.

При этом в 2026 и 2027 годах должны пройти по две индексации. На 4,5% увеличатся выплаты в феврале 2026 года и на 5,5% в апреле. В феврале 2027 года индексация составит 4%, в апреле — 4,1%. Февральская прибавка затронет страховую пенсию и фиксированную выплату к ней на ИПЦ за прошедший год, а апрельская — страховую пенсию по темпу роста доходов Фонда.

В результате перерасчета средний размер страховой пенсии по старости, должен увеличиться до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял порядка 22,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября в России повысят пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации будет разной, так как этот коэффициент будет основываться на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие. Кроме того, с 1 октября размер пенсий вырастет у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также тех, кто имеет первую группу инвалидности.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку в 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год.