Курск, 1 октября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В рамках сбора «Военным медикам» благотворительного фонда «Всё для Победы!» закуплены и переданы военным медикам в Курской области техника и оборудование для эвакуации раненых и обеспечения безопасности врачей и санитаров, сообщила 1 октября пресс-служба Народного фронта.

Общероссийский Народный фронт

Народный фронт передал в три подразделения для тестирования новую разработку — катамаран-плот, оснащённый мотором с дистанционным управлением, для перевозки помощи без оператора. Кроме того, для медиков закупили 11 лодок с бензиновыми моторами и тихими электромоторами.

«Мы тестируем разные средства перевозки раненых и мирных жителей, подвоза медикаментов. Сегодня это лодки-плоты, также скоро прибудут конверты, которые сами держатся на плаву», — подчеркнула представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Разработчик Кулибин-клуба Народного фронта Илья Клепиков выразил благодарность Народному фронту за помощь в реализации разработки. Так, уже несколько изделий клуба отправили на фронт для помощи бойцам в выполнении поставленных задач.

Военным медикам также передали 12 УАЗов «Буханка», 18 квадроциклов, шесть мотоциклов, 30 прицепов для мототехники, 57 эвакуационных комплектов защиты для различной техники с РЭБ, три роботизированные платформы, 22 тележки с электродвигателями, а также более 350 различных носилок и волокуш, более 120 перевязочных рюкзаков, турникеты, кровоостанавливающие и другие расходные материалы. Врачи также получили медоборудование: УЗИ, ИВЛ, редукторы-ингаляторы. По запросам военнослужащих предоставили анализаторы частот для обнаружения дронов и специальные сумки для санитаров.

«Всё это необходимо, чтобы как можно быстрее эвакуировать раненых с передовой»,— рассказал представитель Народного фронта Анатолий Чернышов.

Специализированные транспортные средства, такие как квадроциклы и УАЗы «Буханка», позволяют оперативно доставить медицинскую помощь и эвакуировать раненых. Кроме того, системы радиоэлектронной борьбы и дополнительное оборудование обеспечивают безопасность медиков и пациентов при выполнении эвакуационных задач.

«Совместно с Народным фронтом я участвовал в передаче гуманитарного груза нашим военным на курском направлении. Мы передали бойцам всю необходимую технику <…> Эти средства помогут медикам эффективно эвакуировать раненых с передовой»,— поделился врач-хирург Юрий Казьмин.

В свою очередь медик с позывным Стоян отметил, что средства РЭБ и оборудование крайне важны для эвакуации раненых. Они помогут спасти множество жизней и быстрее вернуть бойцов в строй.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня. Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в области.

Власти Курской области 8 августа сообщили, что медики спасли всех раненных при атаках ВСУ. Система здравоохранения региона в первые сутки эффективно справлялась с поставленными задачами.