Москва, 1 октября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. VK Education запустит бесплатную образовательную программу «Программирование для школьников», об этом рассказали в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В неё войдут обучающие онлайн-курсы и интерактивный тренажер на платформе All Cups. Программа рассчитана на учащихся 7–11-х классов, которые смогут освоить программирование с нуля или повысить свой уровень, потренироваться в решении олимпиадных заданий, чтобы в дальнейшем претендовать на призовые места в престижных профильных соревнованиях.

Школьникам станет доступен асинхронный курс «Старт в олимпиадном программировании»: он поможет подготовиться к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников по информатике, а также к другим престижным соревнованиям. Автор курса — Михаил Густокашин, тренер чемпионов мира — участников Международной студенческой олимпиады по программированию ICPC 2023. Курс состоит из 59 видеоуроков и 105 практических задач, охватывающих основные алгоритмы и структуры данных; каждый месяц проводятся тренировочные олимпиады. За решение заданий участники будут получать баллы в сервисе «Другое Дело». Экспертную поддержку школьникам будут оказывать менторы из числа победителей и призеров олимпиад.

Еще одна часть программы — интерактивный тренажер. В нем школьники смогут потренироваться в решении более чем 150 задач различной сложности, подготовиться к урокам информатики, олимпиадам и собеседованиям, а также получить базовые навыки фронтенд — и бэкенд-разработки.

Закрепить полученные знания и навыки ребятам поможет участие в олимпиаде «Технокубок» — совместном проекте VK Education с ведущими техническими вузами России. Победители и призеры «Технокубка» получают льготы при поступлении в вузы, включая зачисление без вступительных испытаний. Также расширить свои знания и навыки в программировании можно на асинхронных курсах «Базовый Python» и «Алгоритмы и структуры данных».

«Наша цель — сделать качественное IT-образование доступным для школьников по всей России. Олимпиадное программирование — важная и логичная точка входа в сферу технологий. Мы создали программу, которая позволяет ребятам с любым уровнем подготовки начать свой путь в этой сфере и найти инструменты для развития в комфортном для них темпе», — объяснила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Программа доступна всем желающим на портале VK Education и технологической платформе All Cups.

24 сентября ИА Регнум сообщало, что новая программа VK Education Projects сможет помочь студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной деятельности — выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ. К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. А. Н. Косыгина. Реализованные кейсы станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах IT, digital и креативных индустрий.