Керчь, Крым, 1 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. В Керчи 20 местных жителей, в том числе 10 детей, попали в больницу с признаками отравления после того, как заказали продукты в суши-баре Wasabi.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В связи с отравлением взрослых и несовершеннолетних жителей Керчи в результате потребления еды из службы доставки руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело», — говорится в Telegram-канале СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в пункте общепита провели эпидемиологическое расследование. У отравившихся людей обнаружили сальмонеллёз.

«В связи с выявлением грубых нарушений санитарного законодательства на объекте в суд переданы материалы для принятия решения об административном приостановлении деятельности», — сообщила пресс-служба на сайте ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в карельском городе Сегежа в сентябре шаурмой отравились 115 человек, в том числе 48 детей. У пострадавших выявили сальмонеллёз. Суд на 60 суток приостановил работу точки общепита, продававшей шаурму.

Также в сентябре отравились 50 ветеранов, находившихся в московском социально-реабилитационном центре имени Михайлова. По данному делу возбудили уголовное дело, следователи задержали директора компании по поставке еды.