Лондон, 1 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщается, что в последние месяцы жизни королева Елизавета II сознательно откладывала свою кончину, чтобы обеспечить передачу власти. Фрагмент из книги был опубликован в Daily Mail.

Global Look Press/Stephen Lock/Keystone Press Agency

«Она всё лето знала, что уходит, но была полна решимости держаться и выполнять свой последний долг: наблюдать за мирным и упорядоченным переходом от одного правительства к другому», — вспоминает экс-премьер Великобритании.

Королева, по его словам, обладала глубокими знаниями в истории. За время своего 70-летнего правления она познакомилась с выдающимися людьми и политиками: от Шарля де Голля до Эммануэля Макрона, от Гарри Трумэна до Джо Байдена, от Мао Цзэдуна до Си Цзиньпина.

Последняя встреча Джонсона с королевой состоялась 6 сентября 2022 года. В тот год в Великобритании больше двух месяцев не могли выбрать премьер-министра. Джонсон подал в отставку в июле 2022 года, а в сентябре новым британским премьером стала Лиз Трасс.

Как сообщало 1 октября ИА Регнум, Борис Джонсон рассказал, что Елизавета II как минимум год перед смертью страдала от рака костей. По его словам, врачи беспокоились, что в любой момент её состояние может резко ухудшиться.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. В свидетельстве о смерти причиной ухода из жизни значился «преклонный возраст».