Москва, 1 октября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Власти Москвы возобновили строительство лыжного трамплина на Воробьёвых горах, сообщил 1 октября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Трамплин изначально построили на Воробьёвых горах в 1953 году. Его демонтировали, чтобы возвести объект, который будет соответствовать новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

«Инвесторы не реализовали проект полностью, и город предусмотрел финансирование на завершение строительства сложного объекта в рамках программы «Спорт Москвы», — процитировала Ефимова пресс-служба мэрии города.

После завершения строительства на трамплине будут проводить соревнования по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью, а также тренировки по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду.

В настоящее время на объекте возвели строительный городок и подъездную дорогу, продолжаются работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлических конструкций трамплина. Рабочие устанавливают опалубку для устройства железобетонного покрытия горы приземления.