Москва, 1 октября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар «Искандером» по зданию в посёлке Великая Александровка в Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Об этом 1 октября сообщило Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Потери противника составили до 60 украинских военных руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей.

Как передавало 30 сентября ИА Регнум, расчёты оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС России нанесли удар по военному эшелону ВСУ, когда его разгружали в Николаевской области. Российские бойцы уничтожили 12 вагонов с боеприпасами.