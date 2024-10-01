Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Гражданское население Израиля в перспективе ждут «дни испытаний». Об этом 1 октября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам, которое транслировало израильское телевидение.

РИА Новости/ Алексей Никольский

Глава израильского правительства попросил соотечественников строго выполнять указания тылового командования государства для спасения жизней и держаться вместе.

«Мы будем твёрдо держаться вместе в предстоящие дни испытаний. Будем вместе стоять, вместе сражаться и вместе победим», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, армия Израиля в ночь на 1 октября объявила о начале наземной военной операции в приграничье южной части Ливана. Утверждалось, что вторжение осуществляется для уничтожения объектов «Хезболлы».

Ливанский телеканал Al Mayadeen 1 октября сообщил, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва на юге страны. Отмечалось, что в результате этого погибли как минимум пять палестинских беженцев.

Ранее в этот же день не менее 12 мирных жителей погибли и ещё несколько пострадали в результате удара израильских военных по лагерю беженцев Нусейрат в секторе Газа. Среди них оказались палестинская журналистка Вафа аль-Удайни вместе со своей семьёй.

В ночь на 1 октября израильская авиация нанесли серию авиаударов по Дамаску. В результате этой атаки три мирных жителя погибли и ещё девять были ранены. В числе жертв также оказалась сирийская журналистка Сафаа Ахмад.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила, что из-за военной операции Израиля в Ливане в регионе может начаться гуманитарная катастрофа. Её последствия могут распространиться на другие страны и регионы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября осудил действия Тель-Авива, которые ведут к росту напряжённости в регионе и могут отразиться на ситуации там губительным образом. Он также заявил о глубокой озабоченности Москвы действиями Израиля в Ливане.

Министерство иностранных дел России позднее в этот же день призвало Израиль немедленно вывести своих военных из Ливана и найти возможности для мирного урегулирования конфликта. В ведомстве отметили, что из-за комбинированных действий израильских военных число жертв будет неуклонно расти.