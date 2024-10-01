Киев, 1 октября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Глава назначенной киевским режимом военной администрации Вадим Филашкин сообщил 1 октября о боях в черте Угледара.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. <…> Бои идут в черте города», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 1 октября, на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин получает прямую информацию по ситуации в Угледаре. Представитель Кремля добавил, что вся страна следит за тем, как продвигаются российские бойцы.

В этот же день командир стрелкового полка с позывным Одиссей рассказал, что подразделения ВС России пытаются закрепиться на окраинах Угледара.

Кроме того, 1 октября, появилась информация о том, что российские военнослужащие установили флаг России в центральной части Угледара.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 1 октября сообщил, что Вооружённые силы России в ходе боевых действий освободили южную, западную и восточную части Угледара. Он отметил, что сейчас город шаг за шагом освобождается от бойцов ВСУ.

Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что российская армия окружила город с трёх сторон, отрезав ВСУ пути к отступлению и нанося удары по любой бронетехнике, которую украинские военные пытаются использовать для бегства.