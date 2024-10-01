Геническ, Херсонская область, 1 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Российское военно-историческое общество в годовщину возвращения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ провело в Херсонской области просветительский десант «История для будущего». Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе общества.

Российское военно-историческое общество

Встречи старшеклассников, учителей и молодых специалистов с историками, лекции и мастер-классы прошли сразу в трёх школах Геническа.

«Нам очень важно вернуться к корням, к пониманию нашей великой истории <…> Просветительский десант имеет такое название не случайно. Если нет знаний, если не хватает базового понимания истории Отечества ― вот здесь почва для тех фальсификаций, которыми страдают наши бывшие партнёры, а теперь, к сожалению, уже враги. Поэтому так важно знать, понимать и уметь защитить родную историю», ― пояснил заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что форум имеет важнейшее значение для жителей региона и символично, что он состоялся в канун памятной даты ― Дня воссоединения с Россией, который отмечается 30 сентября. Замглавы правительства Херсонской области Сергей Черевко в свою очередь подчеркнул, что сейчас просветительская работа среди детей и молодёжи и их родителей является крайне важной.

«К сожалению, три десятилетия намеренно искажалась в учебниках истории, в телевизионных новостных сюжетах многовековая история, связанная с этой землёй <…> Нужно восстанавливать историческую память об их папах и мамах, бабушках и дедушках, героических страницах истории Донбасса и Новороссии», ― сказал Черевко.

Организаторами десанта «История для будущего» выступили Российское военно-историческое общество и Министерство просвещения РФ при поддержке правительства Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 20 сентября обсудил проблему искажения истории извне. Глава государства отметил, что в последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении России. Причём, по его словам, делается это зачастую весьма недобросовестным способом.

В декабре 2023 года российский лидер отметил важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.