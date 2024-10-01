Москва, 1 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Группа компаний «ФСК» в Молжаниновском районе Москвы ввела в эксплуатацию новый промышленный технопарк общей площадью более 21 тыс. кв. м в рамках столичной программы создания мест приложения труда (МПТ), заявил 1 октября глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

«На территории технопарка находятся помещения для лабораторий, испытательные стенды, офисные блоки. В результате на севере Москвы появится около 600 рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности», — процитировала его пресс-служба мэрии мегаполиса.

Это уже третий промышленный парк в Москве, построенный с начала года по программе стимулирования создания МПТ. В нём есть вся необходимая инфраструктура для организации производства.

Директор проектов «ФСК» Павел Гончаров заявил, что комплекс отвечает современным требованиям, здания возвели таким образом, чтобы в помещения попадало больше солнечного света, что сократит потребление электроэнергии. Также для сотрудников обустроили места отдыха.